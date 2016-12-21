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21.12.2016 00:13:48
Мамонтов тоже нужно охранять! / Мамонтов приравняют к полезным ископаемым?
29.11.2016 22:58:42
В Мурманске нет кладбища радиоактивных кораблей/ Позитив от Беллоны
26.11.2016 10:02:58
Биологические инвазии — современная проблема Земли.
25.11.2016 01:19:09
Для решения проблем полигона «Красный бор» необходимо разработать «дорожную карту»
17.11.2016 23:14:09RSS Архив "ИННОВАЦИОННЫЙ КАНАЛ "Экология и жизнь""
Укрытие-2 надвигают на 4-й энергоблок ЧАЭС
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Российская биржа парниковых газов - быть или не быть?/ В преддверии Года Экологии-2017 и к 110-летия Столыпинской реформы
Экология и экономика: от ПМЭФ-2016 до встречи года экологии 2017 / Зеленый ВЭБ
Обсуждаем проблемы российских лесов - сертификация и спецификация
Проблемы управления и определения лесов в России / Лесной выпуск Дайджест Ecolife
В фокусе - водные проблемы/Водохранилища и ГЭС,паводки и наводненияНовости торговли углеродными выбросами(лето)
24.03.2017 10:39:18
МНПЗ построит "Биосферу" / "Нефтеперерабатывающий завод будущего" в Капотне?Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) реализует план создания очистных сооружений стоимостью 9 млрд. рублей. Завод вложился в строительство очистного комплекса с весьма претенциозным названием «Биосфера» (название связано с тем, что одной из стадий очистки является активный ил — сообщество микроорганизмов), строительство которого намерен завершить осенью «года экологии» 2017. Ecolife — о некоторых подробностях проекта и обоснованности претензий МНПЗ называться «заводом будущего» пока не решен, как минимум, вопрос утилизации активного ила.
02.03.2017 23:35:05
Электрокар на ионных жидкостях - 1000 км без дозаправкиВ проточных батареях электролит прокачивается насосами сквозь шесть топливных ячеек, что позволяет вырабатывать электроэнергию, которой перезаряжаются конденсаторы. Как уверяют производители, проточные батареи не токсичны и безопасны при попадании электромобиля в ДТП.
13.01.2017 00:40:21
Реактивные ранцы и другие перспективы городского транспортаВ предстоящий месяц Би-би-си будет публиковать материалы о жизни в современном городе с особым упором на то, как развитие техники воздействует на городской пейзаж и на то, как чувствует себя в нем человек.
10.01.2017 15:02:53
Куда идут системы технологических новшеств/ Техно-обзор ФиговскогоТо, что современная наука открывает буквально каждый день, давно уже «известно» в природе. Обновление и утилизация в ней идут «рука об руку». Что могут и чего не могут предложить нанотехнологии, превращение тепла и электричество и новое представление о роли допамина, считающегося причиной болезни Паркинсона…
07.01.2017 03:33:57RSS Архив "Агентство экоинноваций"
Китай инвестирует $361 млрд в возобновляемые источники энергииКитай планирует до 2020 года инвестировать 2,5 триллиона юаней (360,7 миллиарда долларов США) в возобновляемые источники энергии, заявил в четверг замначальника Государственного управления по делам энергетики КНР Ли Янчжэ.
19.11.2016 00:16:00
Создан образец модульной системы хранения электроэнергии / "Watts" from SkolkovoКомпания Watts Battery (ООО «Уаттс Бэтэри», резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково») создала первый, готовый к продажам промышленный образец модульной системы для накопления электрической энергии WATTS. Он будет представлен на международном форуме для стартапов и инвесторов SLUSH, который пройдет в Хельсинки с 30 ноября по 1 декабря 2016 года. Обсуждаем «тактико-технические» характеристики модуля:
13.10.2016 10:11:24
Аудит Фонда Сколково - объем зарплат в два раза превысил сумму грантов / Счетная Палата РФБюллетень Счетной Палаты РФ № 9 за 2016 год сообщает результаты проверки Фонда Сколково. В структуре расходов Фонда в 2013‐2015 годах расходы на оплату труда составили более 8,9 млрд рублей, что составляет 13,7% от общей суммы расходов, произведенных за счет федерального бюджета. При этом объем средств, израсходованных на оплату труда, почти в 2 раза превысил сумму средств, направленных на грантовую поддержку исследовательской деятельности участников проекта, Средняя зарплата менеджеров Фонда в в 13,8 раза превышала аналогичный показатель в целом по экономике Российской Федерации.
21.09.2016 22:49:36
Конференция IASP 2016 открылась в Москве20 сентября в Москве состоялась церемония открытия 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP). Конференция собрала более 1700 участников из 70 стран мира и стала самой представительной по количеству гостей за всю историю проведения.
19.09.2016 23:07:18
В России создана сверхэнергоэффективная система остекления зданийКомпания-резидент «Сколково» «Теплориум» создала новую систему остекления, способную вдвое повысить энергоэффективность здания.
18.08.2016 23:16:44 «GVA LaunchGurus», фонда «Сколково», венчурного фонда «Primer Capital» и медицинского портала «ЕМИАС.ИНФО». Конкурс стартапов проходит в рамках конференции БИОТЕХМЕД.RSS Архив "SKOLKOVO UNIT"
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