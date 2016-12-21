Обсуждаем проблемы российских лесов - сертификация и спецификация

Сергей Иванов призвал ужесточить в России ответственность за разливы нефти Ответственность компаний за разливы нефти в тундре необходимо сделать такой же, как на континентальном шельфе, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ответственность компаний за разливы нефти в тундре необходимо сделать такой же, как на континентальном шельфе, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Иванов: в России "генеральная экологическая уборка" продлится десять лет « Генеральная экологическая уборка» продлится в России примерно 10 лет, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Генеральная экологическая уборка» продлится в России примерно 10 лет, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Более 125 городов России примут участие в акции "Час Земли" Более 125 городов России примут участие в экологической акции « Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF ), и отключат подсветку зданий на 60 минут вечером в субботу 25 марта. Об этом сообщил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц. Более 125 городов России примут участие в экологической акцииЧас Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы), и отключат подсветку зданий на 60 минут вечером в субботу 25 марта. Об этом сообщил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

"Зеленая полиция": как в мире следят за соблюдением экологических законов Прививать любовь к природе в России могут начать силовыми методами. Первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев выступил с инициативой создания в стране централизованной экологической полиции. Финансировать структуру депутат предлагает за счет части штрафов, которые будут выписывать ее сотрудники, а комплектовать ее в том числе опытными ветеранами из правоохранительных органов. Новая служба, по мнению Валуева, помогла бы справиться с лавинообразным ростом случаев браконьерства. Прививать любовь к природе в России могут начать силовыми методами. Первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев выступил с инициативой создания в стране централизованной экологической полиции. Финансировать структуру депутат предлагает за счет части штрафов, которые будут выписывать ее сотрудники, а комплектовать ее в том числе опытными ветеранами из правоохранительных органов. Новая служба, по мнению Валуева, помогла бы справиться с лавинообразным ростом случаев браконьерства.

Росгеология применит опыт расчистки арктических островов для разбора отходов БЦБК Минприроды РФ привлекло к рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината ( БЦБК) Росгеологию, которая сможет применить опыт работы на арктических островах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области по итогам проведенного в Иркутске совещания по руководством главы Минприроды Сергея Донского. Минприроды РФ привлекло к рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбинатаБЦБК) Росгеологию, которая сможет применить опыт работы на арктических островах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области по итогам проведенного в Иркутске совещания по руководством главы Минприроды Сергея Донского.

Пожары - увидел, позвони! Больше 80% пожаров на природных территориях весной начинаются с поджогов травы у дорог, поселений, полей и пастбищ. Один человек поджигает траву, другие не звонят, увидев пожар. Чтобы изменить это, Гринпис России и Bookmate запускают акцию « Увидел — позвони!»: вы получите инструкцию, как победить пожар. Больше 80% пожаров на природных территориях весной начинаются с поджогов травы у дорог, поселений, полей и пастбищ. Один человек поджигает траву, другие не звонят, увидев пожар. Чтобы изменить это, Гринпис России и Bookmate запускают акциюУвидел — позвони!»: вы получите инструкцию, как победить пожар.

В системе TRAPPIST-1 обнаружено сразу семь землеподобных экзопланет, три из которых находятся в зоне обитания Космический телескоп НАСА « Спитцер» впервые в истории обнаружил планетную систему под названием TRAPPIST-1, состоящую из семи землеподобных экзопланет, вращающихся вокруг одной единственной звезды. Причём, три из этих планет находятся точно в зоне обитания, то есть такой области вокруг звезды, в которой вода может существовать в жидком виде Космический телескоп НАСАСпитцер» впервые в истории обнаружил планетную систему под названием TRAPPIST-1, состоящую из семи землеподобных экзопланет, вращающихся вокруг одной единственной звезды. Причём, три из этих планет находятся точно в зоне обитания, то есть такой области вокруг звезды, в которой вода может существовать в жидком виде

Подарок директору Директор – лицо авторитетное не только для конкурентов компании, но и для самих сотрудников. Поэтому, обходить стороной такой праздник как День рождение, нельзя.

Сеть здравниц "Зеленая планета" Абсолютно здоровых людей в современном мире практически не найти, но приблизиться к состоянию прекрасного самочувствия вполне возможно. Достигнуть этого легче всего, если обратить свое внимание на лекарственные натуральные растения.