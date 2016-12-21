Обсуждаем проблемы российских лесов - сертификация и спецификация

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Первый инновационно-экологический канал

21.12.2016 00:13:48

Мамонтов тоже нужно охранять! / Мамонтов приравняют к полезным ископаемым?

Общественная палата озабочена созданием не имеющего мировых аналогов криохранилища мамонтовой фауны.  Член ОП РФ Марина Богословская предложила включить ископаемую мамонтовую фауну в перечень полезных ископаемых, содержащие мамонтовую кость участки — отнести к недрам местного значения и организовать международные аукционы по продаже мамонтовой кости.

Мамонт

29.11.2016 22:58:42

В Мурманске нет кладбища радиоактивных кораблей/ Позитив от Беллоны

В соцсетях Мурманской области появилось видео, в котором сняты с воздуха затопленные корабли. Авторы ролика утверждают, что они могут быть «радиоактивны».

радиоактивные корабли

26.11.2016 10:02:58

Биологические инвазии — современная проблема Земли.

Биологические инвазии — современная проблема всей планеты. Многочисленные и разнообразные чужеродные виды, вселяясь в регионы, где их прежде не регистрировали, часто оказывают необратимое воздействие, изменяя различные компоненты экосистем и экосистему в целом.

инвазия

25.11.2016 01:19:09

Для решения проблем полигона «Красный бор» необходимо разработать «дорожную карту»

Об этом проинформировал директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов на заседании платформы государственно-частного партнерства «Санкт-Петербургская инициатива», прошедшего 22 ноября 2016 г. в Минприроды России. Заседание прошло под председательством Н. Инамова и было посвящено переработке отходов.

«Красный бор»

17.11.2016 23:14:09

Укрытие-2 надвигают на 4-й энергоблок ЧАЭС

Укрытие-2 для четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС начали строить в далёком 2007 году. Несмотря на нехватку финансирования и задержки, сейчас инженерный мега-проект близок к завершению.

ЧАЭС

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Новости

24.03.2017 00:04:54

Сергей Иванов призвал ужесточить в России ответственность за разливы нефти

Ответственность компаний за разливы нефти в тундре необходимо сделать такой же, как на континентальном шельфе, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Сергей Иванов

24.03.2017 00:03:37

Иванов: в России "генеральная экологическая уборка" продлится десять лет

«Генеральная экологическая уборка» продлится в России примерно 10 лет, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Иванов

24.03.2017 00:02:14

Более 125 городов России примут участие в акции "Час Земли"

Более 125 городов России примут участие в экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), и отключат подсветку зданий на 60 минут вечером в субботу 25 марта. Об этом сообщил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

"Час Земли"

24.03.2017 00:00:11

"Зеленая полиция": как в мире следят за соблюдением экологических законов

Прививать любовь к природе в России могут начать силовыми методами. Первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев выступил с инициативой создания в стране централизованной экологической полиции. Финансировать структуру депутат предлагает за счет части штрафов, которые будут выписывать ее сотрудники, а комплектовать ее в том числе опытными ветеранами из правоохранительных органов. Новая служба, по мнению Валуева, помогла бы справиться с лавинообразным ростом случаев браконьерства.

"Зеленая полиция"

23.03.2017 23:58:56

Росгеология применит опыт расчистки арктических островов для разбора отходов БЦБК

Минприроды РФ привлекло к рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) Росгеологию, которая сможет применить опыт работы на арктических островах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области по итогам проведенного в Иркутске совещания по руководством главы Минприроды Сергея Донского.

Росгеология

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"Это интересно"

22.03.2017 09:30:36

Пожары - увидел, позвони!

Больше 80% пожаров на природных территориях весной начинаются с поджогов травы у дорог, поселений, полей и пастбищ. Один человек поджигает траву, другие не звонят, увидев пожар. Чтобы изменить это, Гринпис России и Bookmate запускают акцию «Увидел — позвони!»: вы получите инструкцию, как победить пожар.

пожары

14.03.2017 11:03:05

В системе TRAPPIST-1 обнаружено сразу семь землеподобных экзопланет, три из которых находятся в зоне обитания

Космический телескоп НАСА «Спитцер» впервые в истории обнаружил планетную систему под названием TRAPPIST-1, состоящую из семи землеподобных экзопланет, вращающихся вокруг одной единственной звезды. Причём, три из этих планет находятся точно в зоне обитания, то есть такой области вокруг звезды, в которой вода может существовать в жидком виде

TRAPPIST-1

13.03.2017 19:42:45

Подарок директору

Директор – лицо авторитетное не только для конкурентов компании, но и для самих сотрудников. Поэтому, обходить стороной такой праздник как День рождение, нельзя.

подарок, праздник

13.03.2017 19:32:59

Сеть здравниц "Зеленая планета"

Абсолютно здоровых людей в современном мире практически не найти, но приблизиться к состоянию прекрасного самочувствия вполне возможно. Достигнуть этого легче всего, если обратить свое внимание на лекарственные натуральные растения.

растения, знания

04.03.2017 07:53:43

Послестроительная уборка квартир

Строительные, ремонтные работы – все это в совокупности сопровождается огромным количеством мусора. Проблемы довольно большие и серьезные, так как убирать все приходится владельцам.

уборка

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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Связаны ли экономический рост северных стран и глобальное потепление? Инициирует ли Правительство такое стратегическое направление, как рыночное квотирование загрязнений воздуха? Ответы — в интервью главы Росгидромета —  Александра Фролова, с рассказом о новых возможностях службы и продвижении метеоинформации на просторы Интернета

 

День и год памяти Н.Н.Моисеева - 29 февраля 2000 года не стало Никиты Николаевича Моисеева. В 20017 году исполняется 100-лет со дня рождения ученого..

Проекты Никиты Моисеева

 

 

 

 

«Капричос»: от Гойи — к Дали / Несовершенство человечества: акт

уальность момента и бессмертность коллекции. В XVIII веке Западная и Центральная Европа были буквально наводнены мрачными прогнозами о будущности лесов и сельской альменды

Кто скажет правду про «мусорный вопрос»?

Арктика — территория или путь в будущее? / Арктика — территория диалога


Путин: Россия — планетарный ресурс и экологический донор мира /Госсовет по экологии в Кремле

 

 

 

 

Сергей Иванов — первая по важности тема для года экологии — это мусор, а вторая — состояние сточных вод/ Совет по стратегическому развитию.



 


Эра глобальных технологий для изменения климата /Интервью главного редактора Ecolife Александра Самсонова

 

 
Патрисия Эспиноза — про Парижское соглашение

 

 

Лесная сертификация в России – проблемы и перспективы/ Интервью Андрея Птичникова, шефа «Лесного совета» FSC

 


Как прирастить русский лес? / Рослесзащита переходит в наступление?!

 

 

 

 

 
«Битва с отходами» — это битва с тем самым драконом, с которым борется большинство мэрий мира — не исключая и Москву, где змея поражает Георгий Победоносец. Однако сюжет битвы с отходами в Швейцарии оказался более сказочными и потому — захватывающим...




Лес и INDS — как выглядит программа сохранения лесов после Парижа? / Устойчивая практика — лес и вода связаны навсегда

Осетры уплывают в Красную книгу / Репортаж из Государственной Думы

Несмотря на запрет промысла, стадо стремительно редеет. Изменить картину государство не в силах

 

Время библиотек и культурная цепь времен/ Обсуждение интервью Александра Кибовского

Сеть Глобального Договора ООН — подвела итоги 15-лет работы и подписала договор с Союзом Журналистов

Как разрабатывать нетрадиционные нефтяные запасы/ Лекция Михаила Спасенных (CkolTech)

IRENA в Москве /МИНЭНЕРГО приветствует IRENA/Россия стала членом International Renewable Energy Agency



Две нобелевские за накопители/ Воплощенная мечта инновационных романтиков Франции/ Интервью Доминика Фаша — одного из отцов-основателей проекта Sofia Antipolis

Судьба научно-популярного жанра — гле он, какова его аудитория в России? Семинар «на полях» фестиваля детской книги.

Системные проблемы инновационного развития России/ Михаил Лифшиц

Статьи. Обзоры. Эссе
14.03.2017 01:22:56

Транспорт Москвы - конфликт или компромисс? / Обсуждение экологической стратегии Москвы 2030

В Москве прошла коллегия департамента природопользования, в ходе которой состоялось обсуждение ряда вопросов, важных в свете подготовки экологической стратегии Москвы 2030. В выступлении на коллегии главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова поднята проблема роста социальной напряженности в городе, вызванная «войной», объявленной властями автомобилистам.

экологическая стратегия 2030

01.03.2017 12:35:36

Проекты Никиты Моисеева / День памяти Н.Н.Моисеева

29 февраля 2000 года не стало Никиты Николаевича Моисеева. В 20017 году исполняется 100-лет со дня рождения ученого. В день памяти мы публикуем рассказ Алекскандра Петрова, одного из его ближайших учеников, о проектах, реализованных и инициированных Н.Н.Моисеевым — в области конструирования самолетов, моделирования климата и «ядерной зимы», а также во многих других отраслях..

Н.Н.Моисеев

28.02.2017 00:44:00

Автомобилям плестись - официальная позиция Московских властей? / 40 км/час как проект ограничения скорости

Вторично за последние год-полтора выдвинут проект ограничения разрешенной скорости движения в Москве на уровне 40 км/час. Рассматриваются такие версии как  - 1. власти хотят собрать штрафы со всех без исключения, 2. власти хотят узаконить свою беспомощность в борьбе с пробками, вводя проект ограничения скорости в 40 км/час, 3. Власти хотят «выжить» автомобиль, как средство передвижения, из города. Однако такой версии, что власти могут  наладить движение в Москве не существует — слишком неправдоподобно!

40 км/час как проект ограничения скорости

27.02.2017 01:10:27

Раздельный сбор – процесс пошел, но не туда…. /Еще раз о раздельном сборе - комментарии Ecolife

Процесс  внедрения  раздельного  сбора  отходов,  который  активно  пропагандируется  эко-активистами  и  локально  начинает  внедрятся  властями  в  ряде  мест,  с  самого  начала  пошел по  самому  неблагоприятному  варианту — полагает Евгений Боярский, автор публикуемой статьи. Реакция Ecolife прокомментировало эту статью, сочтя ее своевременным поводом поговорить об изменениях, назревающих в муниципальной действительности…

раздельный сбор

07.02.2017 13:56:01

Российская наука и инновации - без руля, обзор Фиговского / Инновационная стратегия и управление - обсуждаем Стратегия 2017-2025

Россия привлекает мало инвестиционного капитала, а мозги граждан медленно, но верно утекают за рубеж. Помимо санкций и падения цен на энергоносители, причиной провала России в рейтинге Bloomberg стала низкая системность политики по поддержке инновационной деятельности. В Стратегии 2017-2025 мало управления, вместо ключевых драйверов — бесконечное перечисление технологий (НДТ). Этим этот документ отличается от зарубежных аналогов (США, Китай, ЕС).

цифровая революция, промышленная революция, НДТ

04.02.2017 23:39:22

"Зеленое" ракетное топливо - как повод для PR российского космоса?

Эксперты разошлись во мнении, насколько этот проект важен и актуален для отечественной космической отрасли

топливо

24.01.2017 20:57:39

Почему глобальное потепление вызывает рост катаклизмов/ Частота разрушительных ураганов при потеплении будет расти

Причиной роста числа ураганов в Атлантике и проливных дождей в Евразии и Америке в последние годы стало то, что глобальное потепление повышает эффективность «перекачки» тепла в атмосфере Земли и его преобразование в кинетическую энергию, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

ураганы, глобальное потепление

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Агентство экоинноваций

Российская биржа парниковых газов - быть или не быть?/ В преддверии Года Экологии-2017 и к 110-летия Столыпинской реформы

Экология и экономика: от ПМЭФ-2016 до встречи года экологии 2017 / Зеленый ВЭБ


Обсуждаем проблемы российских лесов - сертификация и спецификация

 

Проблемы управления и определения лесов в России / Лесной выпуск Дайджест Ecolife

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фокусе - водные проблемы/Водохранилища и ГЭС,паводки и наводнения

Новости торговли углеродными выбросами(лето)


 

 

 

Соцсети/ Soc.Nets

24.03.2017 10:39:18

МНПЗ построит "Биосферу" / "Нефтеперерабатывающий завод будущего" в Капотне?

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) реализует план создания очистных сооружений стоимостью 9 млрд. рублей. Завод вложился в строительство очистного комплекса с весьма претенциозным названием «Биосфера» (название связано с тем, что одной из стадий очистки является активный ил — сообщество микроорганизмов), строительство которого намерен завершить осенью «года экологии» 2017. Ecolife — о некоторых подробностях проекта и обоснованности претензий МНПЗ называться «заводом будущего» пока не решен, как минимум, вопрос утилизации активного ила.

МНПЗ, циркулярная экономика

02.03.2017 23:35:05

Электрокар на ионных жидкостях - 1000 км без дозаправки

В проточных батареях электролит прокачивается насосами сквозь шесть топливных ячеек, что позволяет вырабатывать электроэнергию, которой перезаряжаются конденсаторы. Как уверяют производители, проточные батареи не токсичны и безопасны при попадании электромобиля в ДТП.

электрокар

13.01.2017 00:40:21

Реактивные ранцы и другие перспективы городского транспорта

В предстоящий месяц Би-би-си будет публиковать материалы о жизни в современном городе с особым упором на то, как развитие техники воздействует на городской пейзаж и на то, как чувствует себя в нем человек.

Реактивные ранцы

10.01.2017 15:02:53

Куда идут системы технологических новшеств/ Техно-обзор Фиговского

То, что современная наука открывает буквально каждый день, давно уже «известно» в природе. Обновление и утилизация в ней идут «рука об руку». Что могут и чего не могут предложить нанотехнологии, превращение тепла и электричество и новое представление о роли допамина, считающегося причиной болезни Паркинсона…

системы технологий

07.01.2017 03:33:57

Китай инвестирует $361 млрд в возобновляемые источники энергии

Китай планирует до 2020 года инвестировать 2,5 триллиона юаней (360,7 миллиарда долларов США) в возобновляемые источники энергии, заявил в четверг замначальника Государственного управления по делам энергетики КНР Ли Янчжэ.

Китай

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Архив "Агентство экоинноваций"

SKOLKOVO UNIT

19.11.2016 00:16:00

Создан образец модульной системы хранения электроэнергии / "Watts" from Skolkovo

Компания Watts Battery (ООО «Уаттс Бэтэри», резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково») создала первый, готовый к продажам промышленный образец модульной системы для накопления электрической энергии WATTS. Он будет представлен на международном форуме для стартапов и инвесторов SLUSH, который пройдет в Хельсинки с 30 ноября по 1 декабря 2016 года. Обсуждаем «тактико-технические» характеристики модуля:

накопитель, WATT

13.10.2016 10:11:24

Аудит Фонда Сколково - объем зарплат в два раза превысил сумму грантов / Счетная Палата РФ

Бюллетень Счетной Палаты РФ №  9 за 2016 год сообщает результаты проверки Фонда Сколково. В структуре расходов Фонда в 2013‐2015 годах расходы на оплату труда составили более 8,9 млрд рублей, что составляет 13,7% от общей суммы расходов, произведенных за счет федерального бюджета. При этом объем средств, израсходованных на оплату труда, почти в 2 раза превысил сумму средств, направленных на грантовую поддержку исследовательской деятельности участников проекта, Средняя зарплата менеджеров Фонда в в 13,8 раза превышала аналогичный показатель в целом по экономике Российской Федерации.

Аудит Сколково

21.09.2016 22:49:36

Конференция IASP 2016 открылась в Москве

20 сентября в Москве состоялась церемония открытия 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP). Конференция собрала более 1700 участников из 70 стран мира и стала самой представительной по количеству гостей за всю историю проведения.

IASP 2016

19.09.2016 23:07:18

В России создана сверхэнергоэффективная система остекления зданий

Компания-резидент «Сколково» «Теплориум» создала новую систему остекления, способную вдвое повысить энергоэффективность здания.

сверхэнергоэффективная система

18.08.2016 23:16:44

Конкурс Биотех стартапов

В состав жюри вошли представители проекта по поддержке предпринимательства «GVA LaunchGurus», фонда «Сколково», венчурного фонда «Primer Capital» и медицинского портала «ЕМИАС.ИНФО». Конкурс стартапов проходит в рамках конференции БИОТЕХМЕД.

Биотех

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